Turchia, italiano precipita in burrone durante escursione: morto

31 maggio 2016

Un cittadino italiano è morto lunedì pomeriggio in Turchia precipitando in un burrone, da un'altezza di circa 15 metri, durante un'escursione nel distretto di Karasu, a 200 km da Istanbul. La vittima è Alessandro Angelucci, 34enne di Pescara. Insegnava storia bizantina all'Università di Chieti-Pescara. Si trovava in Turchia con un gruppo di studenti, nell'ambito di un progetto di scambio Erasmus Plus.