Trump: americano pakistano morto in Iraq nel 2004? Un eroe di guerra ma con me sarebbe ancora vivo

10 ottobre 2016

Nel dibattito tv Donald Trump un parziale passo indietro lo ha fatto. Il tycoon infatti ha definito "eroe americano" il capitano Humayun Khan, morto in Iraq nel 2004: suo padre di origine pakistane fece un accorato discorso alla convention democratica per sottolineare come persone di tutte le fedi, compresa quella islamica, combattano per difendere gli Usa. Ovviamente Trump ci ha messo del suo: "Se fossi stato presidente sarebbe ancora vivo"