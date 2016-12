Terrorismo, Valls: Francia pronta ad accogliere turisti e tifosi

2 giugno 2016

La Francia è pronta ad accogliere tifosi e turisti che arrivano "in auto, in aereo, in treno" per assistere agli Europei di calcio che inizieranno il 10 giugno, nonostante il clima di mobilitazione sociale e sotto la minaccia del terrorismo. Lo ha assicurato il premier francese Manuel Valls, inviando un messaggio di tranquillità alle migliaia di persone che dovrebbero arrivare in Francia nei prossimi giorni per l'evento sportivo.