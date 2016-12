Terrorismo, quattordici sciiti condannati a morte in Arabia Saudita

2 giugno 2016

Quattordici sciiti sono stati condannati a morte per reati legati al terrorismo nella Provincia Orientale dell'Arabia Saudita. Dei 24 imputati nel processo, uno solo è stato rimesso in libertà, altri 9 sono stati condannati a pene che vanno dai 3 ai 15 anni e 14 alla pena capitale. Il gruppo era stato arrestato nel 2013 in seguito ad un'ondata di proteste nel Paese avvenute nel 2011.