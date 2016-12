Terrorismo, l'allarme dell'Europol: "Probabile un nuovo attacco in Europa"

4 maggio 2016

La minaccia terroristica "è ancora molto alta, la più grave dai tempi dell'11 settembre e temo sia probabile un nuovo attacco in Europa in futuro". Lo ha detto il direttore di Europol , Rob Wainwright , al Comitato Schengen, aggiungendo che "non abbiamo informazioni su specifiche minacce nei confronti dell'Italia". Secondo l'ufficio di polizia europeo, inoltre, i trafficanti di migranti hanno incassato, nel 2015, tra i 3 e i 6 miliardi di euro .

Nel corso di un'audizione presso il Comitato parlamentare di controllo sull`attuazione dell'accordo di Schengen, Wainwright ha spiegato: "Da gennaio sapevano che l'Isis aveva stabilito una nuova struttura di comando in Siria per gli attacchi all'estero e un nuovo attacco in Europa è ancora possibile. Stiamo seguendo diverse linee investigative".



Attenzione ai canali migratori - E mentre l'Ue discute del "Migration compact" proposto dall'Italia, Europol avverte: "Due degli attentatori di Parigi erano arrivati in Europa dal canale della migrazione. La nostra principale preoccupazione è che altri terroristi arrivino, anche grazie a documenti contraffatti e stiamo monitorando la situazione".



Il valore del traffico dei migranti - Wainwright, come detto, quantifica anche il valore del traffico dei migranti: "Le reti criminali che lo gestiscono hanno fatturato nel 2015 tra i 3 e i 6 miliardi di euro: si tratta del mercato criminale in più rapida ascesa in Europa". Nel 2015, ha spiegato Wainwright, "c'è stato un flusso senza precedenti di migranti e il 90% ha usato servizi illegali che hanno facilitato il viaggio verso Europa. Ciò significa che l'attività criminale dei trafficanti è il cuore del problema e deve essere il cuore della nostra risposta".