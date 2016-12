Svezia, morto Carl Reutersward: sua la celebre "pistola annodata"

5 maggio 2016

E' morto all'età di 81 anni Carl Fredrik Reutersward, lo scultore svedese noto tra l'altro per la sua famosa "pistola annodata", divenuta simbolo contro la violenza. La notizia è stata resa nota da Thomas Millroth, della fondazione "Art Carl Fredrik Reutersward", sottolineando che l'artista è deceduto in un ospedale di Helsingborg, nel sud della Svezia, senza fornire indicazioni sulle cause della morte.