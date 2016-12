tutto ripreso da uno smartphone Svezia, ladri maldestri trasformano la rapina in una gag comica: guarda il video In un centro commerciale alla periferia di Stoccolma il saccheggio di orologi preziosi in un negozio diventa una farsa ripresa momento per momento da testimoni armati di smartphone

16 maggio 2016

Il colpo doveva essere stato preparato da manuale, ma sulla scena del crimine tutto va storto e la rapina in un negozio di orologi preziosi in un centro commerciale alla periferia di Stoccolma, in Svezia, si trasforma in una farsa. Tutto merito di due ladri maldestri alle prese con una pistola inceppata e poca praticità con gli arnesi da scasso, ripresi durante il saccheggio da numerosi testimoni armati di smartphone.

I due mancati Arsenio Lupin svedesi arrivano in scooter nel Kista Galleria, davanti al negozio da derubare e danno il via inconsapevolmente a una gag comica lunga tre minuti. Al primo la pistola si inceppa da subito, il secondo apre la porta non senza poche difficoltà. Una volta all'interno, i due rapinatori con gesti maldestri tentano di accaparrare più preziosi possibili, infilando gli orologi nelle buste della spesa. Al momento della fuga in scooter, però, il mezzo non parte.