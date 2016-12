Strage Dacca,in un video amatoriale le immagini del sanguinoso blitz

3 luglio 2016

Nel video amatoriale che dura oltre 5 minuti si vede uno degli ingressi a vetri con delle sagome all'interno, apparentemente a faccia in giù sul tavolo, ed un uomo in abiti civili che cammina con in pugno quella che sembra una pistola.



Successivamente, si vedono attraversare il prato esterno al locale un gruppo di quattro donne velate, un bambino, ed un uomo che le precede, e poi altri due uomini che pare tengano un neonato. Potrebbero essere gli ostaggi rilasciati dai terroristi perché musulmani. A seguire, scatta il blitz: si vedono due blindati penetrare nel locale e poi si odono una serie di spari, con 5-6 militari che fanno irruzione nel locale lanciando bombe stordenti.