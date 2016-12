8 luglio 2016

L'uomo che si era asserragliato in un garage di Dallas dopo la strage di giovedì notte in cui sono stati uccisi cinque poliziotti è stato "neutralizzato": lo scrive in un tweet il giornalista della Nbc 5 Ben Russell. L'uomo aveva affermato di aver piazzato alcuni ordigni nell'edificio in cui si era barricato.