Sparatoria Dallas, Obama: "Attacco feroce e premeditato"

8 luglio 2016

"Profonda gratitudine alla polizia" - Obama, ribadendo che è quello di Dallas è stato un attacco "malvagio, deprecabile e calcolato", ha espresso "profonda gratitudine" alla polizia, che "ogni giorno protegge le nostre comunità".



Dubbi sui moventi dell'attacco - Il presidente degli Stati Uniti ha ammesso che non si sa ancora molto sui moventi dell'attacco, per il quale sono state fermate tre persone, mentre una quarta è morta dopo un lungo assedio di polizia. "Giustizia sarà fatta", ha assicurato.



"La giornata di oggi è un monito" - Giovedì Obama si era espresso con forza dopo l'uccisione a sangue freddo di due afroamericani da parte di agenti di polizia in Louisiana e Minnesota. "Ma credo anche - ha detto - che gli agenti abbiano un lavoro difficile e lo facciano in maniera encomiabile". "La giornata di oggi è un monito", ha sottolineato.