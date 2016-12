Siria: diffuse su internet nuove foto del reporter giapponese rapito

30 maggio 2016

Nuove immagini del giornalista freelance giapponese Jumpei Yasuda, scomparso in Siria lo scorso giugno, sono apparse su vari canali internet. Le foto ritraggono un uomo con una lunga barba che indossa una tutta arancione, con un cartello in mano in giapponese la cui traduzione è "per favore aiutatemi, questa è l'ultima possibilita". Masuda sembra essere finito nelle mani dei militanti del fronte al-Nusra in Siria.