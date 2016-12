Scozia, giovane arrestato per aver insegnato a fare il saluto nazista... al cane

10 maggio 2016

Il giovane scozzese Markus Meechan è stato arrestato dalla polizia di Lanarkshire , in Scozia , per aver insegnato alla cagnolina della sua fidanzata ad alzare la zampa a mo' di saluto nazista . Alla carlina - di nome Buddah - venivano spesso fatti vedere alcuni video di Hitler, e le era stato insegnato a imitare il braccio teso al suono delle famigerate parole " Sieg Heil ". E' stato lo stesso Markus a pubblicare su YouTube le sue particolari "lezioni" all'animale.



Quando il video è stato caricato online, Markus Meechan, in seguito alle immediate polemiche, ha negato di essere razzista, e ha insistito di aver fatto il filmato solo per infastidire la sua ragazza: "Mi dispiace tanto di aver offeso la comunità ebraica, non era mia intenzione e mi scuso". L'obiettivo, infatti, sarebbe stato quello di far smettere la sua fidanzata dal ripetere ossessivamente quanto la sua cagnolina fosse buona e brava.