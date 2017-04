Russia, esplosione nella metropolitana a San Pietroburgo: almeno 10 morti

3 aprile 2017

Un'esplosione nella metropolitana di San Pietroburgo , in Russia , ha provocato almeno dieci morti e il ferimento di una ventina di persone. La deflagrazione è avvenuta su un vagone di un treno tra le stazioni di Sennaya Ploshchad e Teknologicheskiy Insitut. Chiuse tutte le fermate. Trovato un secondo ordigno inesploso nella stazione di Ploshchad Vosstaniya.

La procura generale russa parla di "attentato" per l'esplosione avvenuta nella metropolitana di San Pietroburgo e in cui hanno perso la vita almeno dieci persone.

Attentato San Pietroburgo: solo una l'esplosione, probabilmente su un vagone

Nella metropolitana di San Pietroburgo "c'è stata solo un'esplosione" e non due, come riferito in precedenza da media russi e testimoni: lo afferma una fonte citata dall'agenzia Interfax. "C'è stata solo un'esplosione, nessun incendio, tutti i morti si trovavano dentro il vagone vicino al luogo dell'esplosione", ha detto la fonte. Al momento si ipotizza che la deflagrazione sia avvenuta su un vagone di un treno.