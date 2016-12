Rio 2016, riunione d'emergenza comitato Oms su rischio Zika

4 giugno 2016

Il comitato d'emergenza sul virus Zika dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si incontrerà nelle prossime settimane per valutare i rischi legati alle Olimpiadi che si terranno da agosto a Rio, in Brasile. Lo ha annunciato una portavoce dell'Oms, Nyka Alexander, precisando che l'Oms compierà una valutazione dei rischi per la salute pubblica, ma starà al Comitato internazionale olimpico (Cio) decidere se tenere o meno l'evento.