Rio 2016, arrestate 10 persone reclutate dall'Isis sul web per preparare attentati durante i Giochi

21 luglio 2016

Operazione antiterrorismo in Brasile a poco più di due settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Rio de Janeiro . La polizia federale ha arrestato dieci persone mentre due sono ricercate. I coinvolti facevano parte di un gruppo che, secondo gli inquirenti, era stato reclutato dall'Isis via web proprio per preparare un attentato da sferrare dopo l'apertura dei Giochi in programma dal 5 agosto.

"Si tratta di una presunta cellula terroristica che è passata da messaggi sospetti su Internet ad atti preparatori per il presunto attacco", ha spiegato il ministro della Giustizia, Alexandre Moraes, in una conferenza stampa.



Potrebbe trattarsi del gruppo che solo pochi giorni fa aveva giurato fedeltà all'Isis e aveva aperto un canale Telegram, dal nome Ansar al-Khilafah, per scambiare messaggi non intercettabili dalle forze dell'ordine. Si tratta del primo caso di "alleanza" tra lo Stato islamico e un gruppo sudamericano.



Gli arresti sono state eseguiti negli Stati di San Paolo e Paranà. Sono legittimati dalla nuova legge antiterrorismo entrata in vigore a marzo.