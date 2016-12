Precipitato in mare aereo dell'EgyptAir in volo da Parigi a Il Cairo: 56 passeggeri a bordo

19 maggio 2016

Il volo MS804 era partito alle 23:09 di mercoledì ed è scomparso dai radar alle 2:45, dopo essere entrato per 10 miglia (circa 16 km) nello spazio aereo egiziano. In un primo comunicato, la compagnia aveva affermato invece che l'ultima apparizione era stata in spazio aereo greco.



Squadre speciali dell'esercito egiziano sono nell'area segnalata dai radar in cui è scomparso il volo MS804 per ispezionare la zona e per eventuali operazioni di salvataggio. Anche la Grecia partecipa alle operazioni di ricerca in mare: il ministero della Difesa ha inviato due aerei e una nave, inoltre alcuni elicotteri sono pronti al decollo sull'isola di Karpathos.



Come reso noto dall'EgyptAir, l'Airbus A320-232 era stato fabbricato nel 2003. Il pilota aveva un'esperienza di 6.275 ore di volo, di cui 2.101 su quel tipo di velivolo, mentre il copilota aveva un'esperienza di 2.766 ore. La compagnia ha attivato due numeri telefonici per i familiari dei passeggeri, lo 0800 7777 0000 per chi chiama dall'Egitto e il +202 259 89320 per telefonate da cellulari o dall'estero.



Intanto la Farnesina, attraverso l'unità di crisi, si è immediatamente attivata per verificare l'eventuale presenza di italiani a bordo del volo EgyptAir scomparso.