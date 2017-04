Spari sugli Champs Elysees: morto l'assalitore e un agente | Hollande: è terrorismo

20 aprile 2017

Un poliziotto è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in una sparatoria sugli Champs Elysees , il celebre viale di Parigi . Il ministero degli Interni ha fatto sapere che l'assalitore è stato ucciso, ma che al momento non è possibile "escludere che ci sia uno o diversi complici". La polizia ha evacuato e messo in sicurezza tutta l'area. Hollande: "E' terrorismo" .

Hollande: "E' terrorismo" - L'attacco di Parigi "è terrorismo": lo ha detto il presidente francese Francois Hollande, parlando in diretta tv. "Siamo convinti" che quello di stasera sugli Champs-Elysees è stato un assalto di "tipo terroristico", ha detto Hollande, promettendo "vigilanza assoluta rispetto al processo elettorale".



Dubbi sull'identità dell'assalitore - "L'identità dell'aggressore non è stata stabilita in maniera chiara, le informazioni che circolano non sono verificate": lo ha detto il portavoce del ministero dell'Interno Pierre-Henry Brandet, riferendosi a quanto circolato sui media, secondo cui l'aggressore sarebbe stato conosciuto dai servizi di sicurezza. Altrove era stato detto che si sarebbe trattato di un belga. Secondo alcuni media, l'uomo sarebbe stato schedato come individuo radicalizzato a rischio di perpetrare attentati.