Parigi, atteso picco piena della Senna: livello a 5,90 metri

3 giugno 2016

Trepidante attesa a Parigi per il picco della piena del fiume Senna, frutto di giorni di pesante maltempo, piogge torrenziali in Francia e Germania, con un bilancio di almeno 10 morti. I grandi musei stanno applicando i piani di emergenza studiati per anni e ora necessari per mettere al riparo le collezioni. A Parigi il livello della Senna è salito a 5,37 metri sulla scala di riferimento e oggi raggiungerà un picco di 5,90 metri.