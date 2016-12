Orlando, il padre del killer: "Era furioso da quando aveva visto due uomini baciarsi"

12 giugno 2016

"La religione non c'entra, mio figlio è rimasto turbato dopo aver visto due uomini baciarsi". Sarebbe questo il movente che avrebbe portato Omar Mateen a fare una strage all'interno del locale per gay, il Pulse Club di Orlando, in Florida. A rivelarlo ai media americani è il padre del killer, Seddique Mateen, di origine afghana. "Chiediamo scusa - ha aggiunto. - Non eravamo consapevoli di quello che stava per fare, siamo scioccati come il Paese".