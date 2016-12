Nizza, camion sulla folla sul lungomare: 84 morti, quattro italiani dispersi | Dieci i minori uccisi

15 luglio 2016

Rintracciato un italiano: è gravissimo

E' stato trovato dai familiari, ricoverato all'ospedale Pasteur di Nizza in gravissime condizioni, Andrea Avagnina, 53 anni, consigliere comunale di S.Michele di Mondovì (Cuneo), uno degli italiani coinvolti nella strage di Nizza che mancavano all'appello. Non si hanno ancora notizie, invece, della moglie, Marinella Ravotti, 55 anni, dipendente dell'Asl. La coppia era in vacanza dall'inizio della settimana a Nizza, dove è proprietaria di una casa. Tra le persone disperse anche altri tre italiani. Si tratta di Angelo D'Agostino e della moglie Gianna Muset e della giovane Elena Gallamini. Rintracciato, invece, Vittorio Di Pietro, inizialmente tra i dispersi.



Fonti: almeno una vittima italiana

Tra le vittime di Nizza ci sarebbe anche un italiano, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti sanitarie sul posto.



Appelli e dispersi

In Rete intanto si moltiplicano gli appelli. La nuora dei D'Agostino, che non è più riuscita a contattare i parenti dopo le 21.55 di giovedì sera, ha scritto su Twitter: "Siamo disperati". La donna ha poi aggiunto che D'Agostino "è un uomo di circa 1,70, pesa 70kg e ha i capelli bianchi. Indossava jeans e una maglietta blu". Il console italiano: "Molti italiani ancora irrintracciabili" - "Non si riescono ancora a rintracciare molti italiani, che quindi risultano al momento dispersi". Lo ha detto il console generale d'Italia a Nizza, Serena Lippi, che però invita "alla calma". "Nella calca di ieri sera sulla Promenade des Anglais - aggiunge - molti hanno perso il cellulare e c'è chi non è riuscito a rientrare a casa e ha trascorso la notte fuori. Lavoriamo a stretto contatto con la Farnesina e da Parigi è in arrivo l'ambasciatore italiano".