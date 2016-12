Messico, trovati 6 cadaveri con mani e piedi legati in Stato Jalisco

3 giugno 2016

I corpi senza vita di sei uomini sono stati trovati in Messico a Tonala, nello Stato occidentale di Jalisco: quattro di loro sono stati rinvenuti con mani e pieni legati sotto un ponte con ferite di arma da fuoco, mentre gli altri due erano in un terreno abbandonato, con mani e piedi legati con una cinta. Le vittime avevano circa 25 anni e ancora non sono state identificate.