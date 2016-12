Melania Trump, chi è la moglie del nuovo presidente degli Stati Uniti

9 novembre 2016

Melania è la terza moglie del neopresidente degli Stati Uniti, il 45esimo. All'anagrafe Melanija Knavs, poi 'germanizzato' in Melania Knauss, è nata il 26 aprile 1970 a Novo Mesto, città della Slovenia che fino agli anni Novanta era parte dell'ex Jugoslavia. Suo padre vendeva auto, sua madre faceva la stilista di abiti per bambini. Cresciuta in un'abitazione modesta con la sorella più piccola, ha in seguito scoperto di avere un fratellastro più grande, "frutto" di una precedente relazione del padre.



C'è anche l'Italia nel passato della nuova First Lady. A 16 anni infatti Melania intraprese la carriera di modella e fu messa sotto contratto da un'agenzia di Milano, città in cui ha lavorato - dopo una breve frequentazione all'Università di Lubiana - prima di trasferirsi nel 1996 a New York.



Non ci ha messo molto a farsi largo tra le passerelle e ha lavorato con fotografi molto noti come Patrick Demarchelier e Helmut Newton; riviste come Harper's Bazaar (Bulgaria), Vanity Fair (Italia), GQ e Sports Illustrated l'hanno immortalata in copertina.



Melania incontrò quello che sarebbe diventato suo marito a un party a New York nel 1998. Inizialmente si rifiutò di uscire con lui, ma alla fine Donald Trump e la modella si fidanzarono ufficialmente nel 2004. L'anno successivo la coppia celebrò le sue nozze con una sontuosa cerimonia a Palm Beach, in Florida, cui parteciparono varie celebrità tra cui il cestista Shaquille O'Neal e la coppia presidenziale, Bill Clinton e Hillary Clinton. Quest'ultima, battuta da Trump nella corsa alla Casa Bianca, era all'epoca senatrice dello Stato di New York.