Media: "Al Baghdadi ferito in raid", ma Usa non confermano

10 giugno 2016

Abu Bakr al Baghdadi "è stato ferito in un raid della Coalizione internazionale" a ovest di Mosul, nella provincia irachena di Ninive. Lo riferisce una la tv locale, Al Sumaria, secondo la quale "è stato preso di mira un edificio" dove erano riuniti alcuni leader dell'Isis tra i quali lo stesso Al Baghdadi. Nessuna notizia per ora trapela dalla Coalizione: "Non c'è nulla da confermare al momento", ha detto infatti un portavoce.