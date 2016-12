Matthew, sale bilancio vittime negli Usa: i morti sono almeno 19

10 ottobre 2016

L'uragano Matthew, che dopo aver devastato i Caraibi è arrivato sulle coste statunitensi riducendosi a tempesta tropicale, ha causato almeno 19 morti negli Usa. Secondo l'ultimo bilancio delle vittime reso noto dalle autorità, otto persone sono morte in North Carolina, sei in Florida, quattro in Georgia e una in South Carolina.