Marò, Renzi su Twitter: "Girone in Italia il 2 giugno"

26 maggio 2016

"Diamo il benvenuto al marò Girone, che sarà con noi il 2 giugno". Lo scrive il premier Matteo Renzi su Twitter dopo che la Corte Suprema indiana ha dato il via libera al rientro in Italia del marò. "Confermiamo la nostra amicizia per l'India, il suo popolo, il suo governo", ha aggiunto il presidente del Consiglio. La Farnesina, intanto, rassicura New Delhi: "Rispetteremo le condizioni e le modalità stabilite dalla Corte Suprema".