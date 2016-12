Marò, l'India precisa: "Su rientro Girone deciderà la Corte Suprema"

2 maggio 2016

"L'Italia non ha interpretato correttamente l'ordine del tribunale: il marine Girone non è libero, le condizioni della sua libertà provvisoria devono essere stabilite dalla Corte Suprema". Lo precisano fonti del governo indiano commentando la decisione del tribunale arbitrale dell'Aja di consentire il rientro in Italia del marò per l'intera durata dell'arbitrato.