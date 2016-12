Maltempo in Francia, pericolo scampato nella notte a Parigi: scende il livello della Senna, ma resta l'allerta

4 giugno 2016

Il livello della Senna è leggermente sceso a Parigi per la prima volta dopo una settimana. Adesso il fiume raggiunge i 6,07 metri, dopo aver toccato i 6,10 metri nella notte. Nella capitale francese l'allerta rimane al livello arancione, cioè un gradino al di sotto del livello massimo, decretato solo nel caso in cui il fiume superi i 7 metri, implicando un pericolo reale per persone e cose.