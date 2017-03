Londra sotto attacco: tre morti e venti feriti, ucciso l'attentatore

22 marzo 2017

Secondo il racconto di testimoni un uomo armato di coltello ha tentato di fare irruzione attraverso i cancelli del compound del Parlamento a Westminster. La polizia ha circondato la zona, bloccando il traffico, e ha fatto chiudere la vicina stazione della metropolitana. Il premier Theresa May, che si trovava a Westminster, è stata allontanata dalle forze di sicurezza.



Polizia di New York alza l'allerta - Allerta alta a New York dopo l'attacco al Parlamento di Londra. "Stiamo monitorando gli sviluppi della situazione a Londra", afferma il New York Police Department. L'incidente nella capitale inglese cade a un anno dall'attacco a Bruxelles e arriva a poche ore dal bando di tablet e laptop in cabina da molti voli provenienti dal Medio Oriente deciso da Gran Bretagna e Stati Uniti. Un divieto che sarebbe legato a una minaccia dell'Isis. A Washington vertice anti-terrorismo.