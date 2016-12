La Turchia cambia fuso: avrà lo stesso orario della Mecca

23 settembre 2016

Il 30 ottobre prossimo la Turchia non tornerà all'ora solare, ma terrà quella legale in maniera permanente. A deciderlo un decreto legge del 7 settembre che sancisce un nuovo fuso orario per tutto il Paese: tre ore in più rispetto al meridiano di Greenwich. In pratica, le lancette turche segneranno la stessa ora di Mosca, Baghdad, La Mecca e di tutti i paesi mediorientali limitrofi.