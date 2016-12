Kiev, rogo in una casa di riposo per anziani: almeno 17 morti

29 maggio 2016

Un incendio è scoppiato in una casa di riposo nella regione di Kiev, in Ucraina. Si parla di almeno 17 morti. Lo riferisce il servizio statale ucraino per le emergenze (Seseu). Le fiamme sono divampate intorno alle 4 ora locale "in un edificio privato di due piani in cui si trovava una casa di riposo". Le autorità hanno aggiunto che "il fuoco si è diffuso in tutto l'edificio", in cui secondo i primi dati pare si trovassero 35 persone.