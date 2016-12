Kenya, scimmia si intrufola in una centrale elettrica e causa un blackout nazionale

8 giugno 2016

Un blackout a livello nazionale ha lasciato per tre ore al buio il Kenya. La responsabile del corto circuito è una scimmia che si è arrampicata sul tetto della centrale elettrica di Gitaru ed è poi caduta su un trasformatore da 180 mw mandando il sistema in tilt. Lo ha reso noto la compagnia elettrica Generation Company Kenya in una nota. La società ha poi fatto sapere che l'impianto è protetto da un recinto elettrico e che quindi questo è stato un episodio isolato. L'animale invece è sopravvissuto senza conseguenze ed è ora stato affidato ai servizi per gli animali selvatici.