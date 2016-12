PAURA NELLO SCALO Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto Ataturk: 42 morti e 238 feriti Per la Cia l'attentato è stato compiuto da un commando di 7 persone legate all'Isis. Tre si sono fatte saltare in aria. L'allarme era stato lanciato 20 giorni fa da 007 turchi

29 giugno 2016

Attacco terroristico all'aeroporto Ataturk di Istanbul. Un commando di sette persone è entrato in azione nel terminal internazionale sparando sulla folla. Poi, tre kamikaze si sono fatti esplodere. Il bilancio dell'attacco è di almeno 42 morti e oltre 235 feriti. Secondo fonti consolari non vi sono italiani coinvolti. Il premier Renzi: "Dobbiamo essere uniti contro il terrorismo". Per la Cia "ci sono i segni distintivi della depravazione dell'Isis".

IL GOVERNATORE DI ISTANBUL: "I KAMIKAZE ERANO TRE"

RENZI: "UNITI CONTRO IL TERRORISMO" Tredici vittime sono stranieri, no italiani - Secondo l'ufficio del governatore di Istanbul, Vasip Sahin, tra le vittime si contano 13 stranieri: 5, di cui almeno tre con anche la cittadinanza turca, sauditi, 2 iracheni, 1 tunisino, 1 uzbeko, 1 cinese, 1 iraniano, 1 ucraino, 1 giordano e una donna palestinese. Dei 239 feriti accertati, 109 sono già stati dimessi dagli ospedali.



Kamikaze non sarebbero turchi - Nel conto delle vittime non sono inclusi i 3 kamikaze, di cui è stata conclusa l'autopsia. La loro identità non è ancora stata resa nota, ma secondo fonti delle indagini si tratterebbe di cittadini stranieri. Secondo le stessi fonti, sarebbe una donna la persona arrestata lunedì sera dalla polizia turca perché sospettata di far parte in qualche modo del commando.



Allarme lanciato 20 giorni fa da 007 turchi - L'allarme per un attentato era stato lanciato già venti giorni fa dall'intelligence turca. Una lettera era stata inviata alle autorità competenti per avvisarle della minaccia imminente di possibili azioni terroristiche dell'Isis a Istanbul. Tra gli obiettivi individuati, era stato segnalato anche l'aeroporto Ataturk. A sostenerlo sono alcune fonti citate dal quotidiano Hurriyet.



Cia: "L'attacco a Istanbul porta la firma dell'Isis" - "L'attacco a Istanbul porta la chiara firma dell'Isis". Ne è convinto il direttore della Cia John Brennan. "Ci sono i segni distintivi della depravazione dello Stato Islamico", ha detto Brennan al Council on Foreign Relations. Anche le autorità turche continuano a puntare sulla stessa pista: "L'idea che sia stato l'Isis a compiere l'attacco si fa sempre più forte", ha detto il premier turco, Binali Yildirim.

IL BILANCIO SI AGGRAVA: 28 MORTI

IL TWEET DI DATOME La dinamica della strage - Secondo quanto ricostruito, tre terroristi armati di kalashnikov hanno aperto il fuoco lunedì intorno alle 22 locali ai controlli di sicurezza nella zona degli arrivi dello scalo. Poco dopo, si sono fatti saltare in aria durante uno scontro a fuoco con la polizia. Ma il commando, secondo fonti di polizia, sarebbe stato composto da 7 persone, di cui altre 3 sarebbero in fuga e una arrestata, appunto la donna.



Attentato non rivendicato, ma pesa l'ombra di Isis - Anche se non è ancora stata rivendicata, sulla strage grava l'ombra dell'Isis. Secondo il premier turco, Binali Yildirim, finora tutte le indicazioni suggeriscono ci sia la mano dello Stato Islamico. L'attacco, ha sottolineato Yildirim, arriva mentre la Turchia sta avendo successo nella lotta al terrorismo e sta cercando di normalizzare i rapporti con Paesi come la Russia e Israele.



Aeroporto parzialmente riaperto - L'aeroporto è parzialmente riaperto. Le autorità riferiscono che i voli sono ripresi, ma sono almeno un terzo quelli cancellati e ci sono molti ritardi. Anche i social network funzionano a singhiozzo. Sia Facebook che Twitter risultano fortemente rallentati per gli utenti turchi, al punto da essere di fatto inaccessibili.

LA FARNESINA HA ATTIVATO UN'UNITA' DI CRISI

FORSE 4 I MEMBRI DEL COMMANDO Secondo le prime ricostruzioni delle autorità turche, all'aeroporto si sono prodotte due esplosioni e una sparatoria nel parcheggio e nel terminal internazionale. Il ministro della Giustizia, Bekir Bozdag, ha detto che uno degli assalitori ha sparato contro i viaggiatori nel terminal internazionale mentre un altro vi si è fatto esplodere; un altro si è fatto detonare nel parcheggio. Diversi testimoni, tuttavia, hanno parlato di quattro assalitori.

ALMENO 3 ESPLOSIONI NEL CORSO DELL'ATTACCO Sono state almeno 3 le esplosioni avvenute durante l'attacco terroristico. Tra gli almeno 20 feriti ci sono anche agenti di polizia.

I TERRORISTI HANNO SPARATO SULLA FOLLA I terroristi che hanno compiuto l'attacco all'aeroporto Ataturk di Istanbul, erano armati di kalashnikov e hanno aperto il fuoco sulla folla. Lo riporta la tv privata Ntv. Secondo il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag, le autorità hanno sospetti su un'organizzazione terroristica, che non sono tuttavia ancora confermati.

ATTACCO COMPIUTO DA DUE KAMIKAZE Il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag, ha spiegato che si è trattato di un attacco terroristico compiuto da due kamikaze che si sono fatti saltare in aria durante uno scontro a fuoco con la polizia.

TURCHIA, DECISA LA CREAZIONE DI UN'UNITA' DI CRISI Il premier turco ha deciso la creazione di un'unità di crisi dopo l'attacco avvenuto all'aeroporto Ataturk di Istanbul.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: "ALMENO 10 MORTI" Le esplosioni che stasera hanno colpito l'aeroporto di Istanbul hanno causato almeno 10 morti. Lo ha detto il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag.

PRIMO BILANCIO: 40 FERITI Quelle che appare come un attentato terroristico all'aeroporto Ataturk di Istanbul avrebbe provocato almeno 40 feriti: lo riferisce il sito dell'emittente turca Haberturk.