Isis, uccisi da forze Usa 40 militanti legati ad attacchi in Europa

29 aprile 2016

Le forze speciali Usa hanno ucciso circa 40 esponenti dell'Isis legati alla preparazione di diversi attentati in Africa e in Europa, tra cui quelli di Parigi e di Bruxelles, secondo quanto rivelano funzionari del Pentagono. La maggior parte di questi terroristi, accusati di aver istigato, finanziato o ideato attacchi, è stata colpita in Siria. I combattenti del Califfato sarebbero dunque scesi dai 33mila del 2015 agli attuali 19-25mila.