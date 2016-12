Isis in crisi, per fare cassa "messa in vendita" online schiava yazida

31 maggio 2016

Una giovane yazida in vendita online a 8mila dollari. Sarebbe questa l'ultima frontiera di finanziamento per gli jihadisti di Isis. Lo rivela il Washington Post, che cita come fonte un ricercatore del Middle East Research Istitute secondo cui per alcune ore su Facebook sarebbe apparso l'annuncio con tanto di foto della "schiava" in vendita.