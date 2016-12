Iran, l'ultima trovata di Khamenei: "Le donne non possono andare in bicicletta: è immorale"

24 settembre 2016

Il divieto però, non è stato accettato di buon grado dalla totalità delle donne iraniane: diverse ragazze hanno utilizzato i social network per condividere propri scatti o video realizzati a cavallo di una bici. A guidare la sollevazione è il movimento MyStealthyFreedom, la cui leader Marih Alinejad, vive però, in Gran Bretagna.



In Iran le donne non hanno ancora la possibilità di lavorare o di viaggiare senza il permesso dei mariti. Gli oppositori del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana hanno così commentato situazione: "Questa fatwa e le dichiarazioni risibili del dittatore iraniano, che mostrano tutta la natura integralista dei mullah al potere in Iran, non suscita che derisione e indignazione tra la la popolazione, in particolare tra le donne".



Una settimana prima di esprimersi sull'uso della bicicletta, Khamenei aveva ribadito la propria visione dell'universo femminile: "Il ruolo e la missione della donna è quello di essere madre e di curare la casa".