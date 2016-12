19 luglio 2016

Tre persone sono morte in una sparatoria in una piscina a Spalding, nel Lincolnshire, in Inghilterra. Fra le tre vittime, secondo quanto emerso, ci sarebbe anche il sospetto aggressore. La polizia, che ha invitato la gente del posto a rimanere lontano dall'area, ha scartato la pista terroristica.