India, bus pieno di passeggeri cade in una scarpata: 12 morti

8 maggio 2016

Almeno 12 persone sono morte e altre 43 sono rimaste ferite la notte scorsa quando un autobus per il trasporto di passeggeri è caduto in una scarpata nello Stato settentrionale indiano di Himachal Pradesh. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Ani. Il veicolo, che era partito da Dharamshala e stava dirigendosi a Kinnaur, è uscito di strada per cause sconosciute nell'area di Jogindar Nagar del distretto di Mandi.