India: adolescente stuprata, uccisa e appesa a un albero

30 maggio 2016

Una 15enne indiana di un villaggio dello Stato di Uttar Pradesh è stata rapita, violentata da un branco, uccisa e poi appesa ad un albero per una maldestra simulazione di suicidio. I genitori avevano denunciato la scomparsa ma la polizia non ha compiuto immediatamente le indagini. Per questo quattro agenti sono stati sospesi per negligenza. Arrestati due dei possibili stupratori.