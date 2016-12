Incendio in un edificio di Parigi: almeno 5 morti e 11 feriti

7 giugno 2016

Sono almeno 5 le persone morte e 11 quelle rimaste ferite in un incendio divampato in un edificio nel sobborgo di Saint-Denis, a Parigi . Le vittime non sono state ancora identificate: i corpi sono stati devastati dalle fiamme. "Non sappiamo dove l'incendio abbia avuto inizio", ha detto il vice sindaco della capitale francese, Stephane Peu .

Dei feriti, due versano in gravissime condizioni: per tentare di sfuggire alla fiamme si sono lanciati dalla finestra riportando gravi traumi.



Al momento sono ignote le cause del rogo. Il palazzo, di quattro piani, è abbastanza recente.



Per Parigi si tratta di un momento davvero nero. Pochi giorni fa la piena della Senna ha spaventato la capitale francese mentre a fine maggio un fulmine si è abbattuto su una festa in un parco giochi ferendo 11 persone.