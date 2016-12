Gran Bretagna fuori dall'Europa: vince la Brexit

24 giugno 2016

E' ufficiale: il no all' Europa ha vinto al referendum britannico . Il Leave ha superato quota 16,8 milioni di voto necessari per vincere, riferisce la Bbc. Risultato finale: Leave 51,9%, Remain 48,1%. La sterlina è caduta di oltre il 10% a quota 1,3305 dollari, il minimo dal 1985. "Sono molto deluso e triste, è una brutta notizia. Basti pensare al subbuglio dei mercati sulla valuta britannica", ha detto il presidente del parlamento europeo, Martin Schulz.

Il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier invita i suoi omologhi degli stati fondatori dell'Ue per consultazioni a Berlino sabato mattina. Lo si legge in un tweet del ministero degli esteri tedesco

Il presidente francese, Francois Hollande, si è intrattenuto per "circa venti minuti" al telefono con la cancelliera tedesca, Angela Merkel. A quanto si apprende, e' stata una conversazione "molto intensa" in seguito alla decisione dei britannici di lasciare l'Unione europea. Hollande ha sentito anche il presidente del consiglio dell'Ue, Donald Tusk.

PRESIDENTE CONSIGLIO UE TUSK: "MOMENTO POLITICAMENTE DRAMMATICO"

"Non nascondo che volevamo un risultato diverso. Sono pienamente cosciente di quanto grave e anche drammatico sia questo momento politicamente. Non c'è modo di prevedere tutte le conseguenze politiche". Così il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk. L'unione europea "è determinata a mantenere l'unità a 27" E invita a non cedere a mantenere i nervi saldi e a non cedere a "isteriche reazioni".