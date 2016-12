Germania, Isis rivendica aggressione in treno: "Nostro combattente"

19 luglio 2016

"L'autore dell'operazione di accoltellamento in Germania è un combattente dello Stato islamico e ha compiuto questa operazione in risposta agli appelli a colpire la coalizione che combatte lo Stato islamico". E' arrivata così, attraverso l'Amaq, l'agenzia di stampa del Califfato, la rivendicazione dell'Isis, usando praticamente le stesse parole utilizzate in occasione della strage di Nizza.