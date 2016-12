Germania, fulmine si abbatte sul pubblico durante un concerto rock: 51 feriti, 15 sono gravi

4 giugno 2016

E' di 51 feriti, di cui 15 gravi, il bilancio di un fulmine che nella notte si è abbattuto su un concerto in Germania . E' successo durante la manifestazione "Rock am Ring" a Mendig , nella Renania-Palatinato. Circa 90mila persone stavano assistendo al concerto, quando un violento temporale ha investito la zona. Due persone sono state rianimate sul posto. Anche lo scorso anno un temporale si era abbattuto sullo stesso concerto, causando 33 feriti.

L'evento - in calendario sino a domenica - era stato confermato malgrado il rischio di temporali. Negli ultimi giorni la Germania è stata colpita da pesanti intemperie, con un bilancio di sette morti in Baviera in seguito alle inondazioni di mercoledì, mentre altre quattro persone sono morte in Bade-Wurtemberg.