Gb, Pippa Middleton nella rete degli hacker: rubate dal cellulare le foto private della Casa Reale inglese

24 settembre 2016

Così dopo la star di Hunger Games Jennifer Lawrence e la modella Kate Upton , a fare compagnia ai vip vittime degli hacker, ci sarebbe anche Miss Middleton, come conferma il suo portavoce. "Ringraziamo chi ci ha portato a conoscenza della vicenda. Posso confermare che non solo gli avvocati sono al lavoro, ma anche che gli inquirenti stanno indagando". L'inchiesta è nelle mani della polizia di Londra che al momento dichiara di non aver effettuato alcun arresto.

Sarebbero 3.000 le immagini rubate a Pippa Middleton. Molte di esse ritrarrebbero Kate e i figli, George e Charlotte, in momenti di vita privata. In altre ci sarebbero anche le prove dell'abito da sposa della stessa Pippa, che a luglio ha annunciato di convolare a nozze nella primavera del 2017 con il miliardario James Matthews.



Nel giro di 48 ore dalla violazione dell'account di iCloud, i cybercriminali avrebbero tentato di contattare prima i giornali scandalistici del Regno Unito, poi quelli degli Stati Uniti, questi ultimi non sottoposti a limitazioni nella pubblicazione di foto della Casa Reale inglese come quelli britannici, per piazzare gli scatti rubati a 50mila sterline. Pare anche che stiano trattando per una sorta di riscatto con ambienti vicini alla famiglia Middleton.