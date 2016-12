Francia, rivolta in carcere a Vivonne: detenuti incendiano edificio

13 settembre 2016

Una rivolta è scoppiata nel carcere di Vivonne, vicino a Poitiers, in Francia, dove una sessantina di detenuti ha occupato una parte della prigione appiccando un incendio dopo aver sottratto le chiavi delle celle alle guardie carcerarie. Lo riporta le Figaro spiegando che nella rivolta non sono stati presi ostaggi e che le fiamme sono state sedate grazie all'intervento dei pompieri. Non vi sarebbero feriti né tra i detenuti né tra le guardie.