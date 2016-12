Francia, agente di sicurezza picchia senzatetto alla stazione ferroviaria di Amiens: aperta un'inchiesta

4 maggio 2016

Roventi polemiche in Francia in seguito alla pubblicazione di un video shock su Facebook, in cui si vede un agente di sicurezza che picchia senza motivo un senzatetto alla stazione di Amiens. Dopo averlo strattonato, l'uomo ha sferrato alcuni calci al clochard, per poi essere fermato da due persone che avevano assistito alla scena.