Florida: bimba di 11 mesi dimenticata in auto muore asfissiata

25 maggio 2016

In Florida una bimba di 11 mesi è morta asfissiata per il caldo mentre era chiusa nella macchina di famiglia, parcheggiata proprio davanti a casa. E' accaduto in una comunità di ville chiamata "Argon": gli investigatori stanno indagando perché non è ancora chiaro quanto a lungo la bimba sia rimasta in auto. Sempre in Florida, nel 2015, un bambino era stato dimenticato in auto dalla madre che faceva shopping.