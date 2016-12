Fidel Castro, il rivoluzionario che ha sfidato e "sconfitto" undici presidenti americani

26 novembre 2016

Dal 1956 al 2008 Fidel Castro ha governato Cuba in prima persona, guidandola in momenti di crisi e altissima tensione come la crisi missilistica e l'embargo americano. Il lider maximo è riuscito ad attuare la sua "revolucion" sull'isola che portò alla rottura dei rapporti con Washington. Castro ha visto avvicendarsi ben undici presidenti americani: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, i due Bush e Clinton mentre lui era presidente e Obama quando alla guida del Paese c'era il fratello Raul