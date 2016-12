Fallito il golpe militare in Turchia, il presidente Erdogan chiede agli Usa l'estradizione di Gulen

16 luglio 2016

E' fallito il golpe militare in Turchia. Il presidente Erdogan è rientrato a Istanbul dove è stato accolto da un bagno di folla. Decisivo il ruolo della polizia. Il Paese ha sfiorato la guerra civile e il bilancio provvisorio è drammatico: i morti sono 265. Arrestati quasi 3mila militari, il governo non esclude la reintroduzione della pena di morte. Alcuni golpisti fuggiti in Grecia: saranno estradati. Ankara rimuove 2.745 giudici.