Esplosione a New York, il racconto dei testimoni: "Caos in strada, locali chiusi e autobus contromano"

18 settembre 2016

"C'era tanto fumo e molto caos. Autobus che andavano contromano, locali che chiudevano frettolosamente, tutto ha chiuso subito". E' il racconto dei testimoni che si trovavano nei pressi del luogo dell'esplosione avvenuta nel quartiere di Chelsea, nel cuore di New York. L'esplosione è avvenuta proprio davanti alla sede della Associated Blind Housing, che offre accoglienza, formazione e altri servizi per ciechi.