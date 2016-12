Egitto, raid contro la polizia locale: trucidati otto poliziotti

8 maggio 2016

Almeno otto poliziotti egiziani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco alle porte del Cairo. Gli agenti sono stati attaccati da quattro persone in abiti civili nella città di Helwan, pochi chilometri a sud della capitale. Gli aggressori sono scesi da un veicolo pick-up, hanno fermato un'auto della polizia sulla quale viaggiavano gli agenti, hanno sparato raffiche di colpi con armi automatiche e si sono dati alla fuga.

I residenti della zona hanno detto all'agenzia Reuters che gli uomini armati indossavano delle maschere. Non c'è al momento alcuna rivendicazione dell'attacco.



In Egitto è da tempo in corso una rivolta, principalmente nel Nord del Sinai, che ha causato la morte di centinaia di soldati e poliziotti dalla metà del 2013, quando l'allora capo dell'esercito Abdel Fattah al-Sisi ha deposto presidente islamista Mohamed Morsi dopo le proteste contro il suo governo.